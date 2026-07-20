Danhua Chemical Science Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Danhua Chemical Science Technology hat am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 251,9 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 235,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at