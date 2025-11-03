Danhua Chemical Science Technology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Danhua Chemical Science Technology lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite hat Danhua Chemical Science Technology im vergangenen Quartal 29,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Danhua Chemical Science Technology 25,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at