Danhua Chemical Science Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Danhua Chemical Science Technology hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,090 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 209,9 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 14,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 183,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at