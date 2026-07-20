Danhua Chemical Science Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Danhua Chemical Science Technology hat sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Umsatzseitig wurden 37,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Danhua Chemical Science Technology 32,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at