Northvolt Aktie
WKN DE: NORTH1 / ISIN: NET00NORTH01
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27.05.2026 05:58:00
Daniel Günther: Wird die Northvolt-Pleite für ihn doch noch gefährlich?
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther muss sich am Mittwoch für die Northvolt-Förderung seines Bundeslands rechtfertigen. Neue Berichte dokumentieren Versäumnisse in Kiel und Berlin.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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