Danimer Scientific präsentierte Quartalsergebnisse

Danimer Scientific ließ sich am 01.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Danimer Scientific die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,120 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Danimer Scientific -0,260 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,75 Prozent auf 17,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,650 USD. Im Vorjahr waren -0,355 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Danimer Scientific im vergangenen Geschäftsjahr 58,75 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Danimer Scientific 47,15 Millionen USD umsetzen können.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 0,293 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 62,40 Millionen USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at