Dänischer Integrationsminister: Heißen alle Ukrainer willkommen

FLENSBURG (dpa-AFX) - Der dänische Integrationsminister Mattias Tesfaye hat angesichts des Krieges in der Ukraine und der Diskussion um Zurückweisungen von Flüchtlingen an der deutsch-dänischen Grenze betont, dass alle Ukrainer und Ukrainerinnen in Dänemark willkommen sind. "Es ist mir wichtig, das zu betonen", sagte der Minister am Montag in Flensburg. Dort hatte er sich mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zu einem Gespräch über die Situation der ukrainischen Flüchtlinge an der deutsch-dänischen Grenze getroffen. Man wolle gut mit Schleswig-Holstein zusammenarbeiten und freue sich, dass es einen vertrauensvollen Dialog gebe.

"Es gab in den vergangenen Tagen durchaus ein bisschen Diskussionen über die Frage, wie die Zusammenarbeit läuft", sagte Günther. Er sei froh über die Klarstellung, dass es eine gemeinsame Herausforderung sei, den Menschen aus der Ukraine Schutz zu bieten. Sowohl auf dänischer Seite als auch auf deutscher Seite sei es "unsere gemeinsame Verantwortung" diesen Menschen zu helfen./gyd/DP/eas