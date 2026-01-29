29.01.2026 22:53:38

Dänischer König: Fühle mit den Grönländern

VILNIUS (dpa-AFX) - Dänemarks König Frederik X. hat den Grönländern im Konflikt mit den USA sein Mitgefühl ausgesprochen. "Wir sind mit unseren Gedanken in diesen Wochen sehr oft beim grönländischen Volk", sagte der Monarch am Rande eines Staatsbesuchs in Litauen. "Wir verfolgen die Geschehnisse genau mit und reden auch mit unseren Kindern darüber, die uns danach fragen."

"Grönlands Wohl liegt uns sehr am Herzen"

US-Präsident Donald Trump hatte in den vergangenen Wochen mehrfach mit der Annexion der Arktis-Insel gedroht, die zum dänischen Königreich gehört. "Wir sehen, dass das grönländische Volk sehr besorgt ist", sagte König Frederik weiter. Das mache ihn und seine Frau, Königin Mary, betroffen. "Grönlands Wohl liegt uns sehr am Herzen."

Ihm sei bewusst, wie groß die Unterstützung "enger Verbündeter" für Grönland und das dänische Königreich gewesen sei, sagte der König. Deutschland und andere EU-Länder hatten sich im Konflikt mit den USA auf die Seite Grönlands und Dänemarks geschlagen. Vergangene Woche hatte Trump seine Drohungen, zur Not auch militärische Macht anzuwenden, um Grönland unter seine Kontrolle zu bringen, überraschend zurückgezogen. In Gesprächen versuchen Dänemark und die USA, eine Lösung zu finden.

König Frederik X. plant Grönland-Besuch im Februar

Um sich selbst ein Bild von der Situation der Grönländer zu machen, will König Frederik X. vom 18. bis 20. Februar die Insel besuchen. Zuletzt war er im April 2025 in Grönland gewesen. "Wir wollen uns die Gedanken und Sorgen der Menschen anhören und erfahren, wie die Situation ihren Alltag beeinflusst", sagte Königin Mary. Die Situation beschäftige sie sehr.

Der bevorstehende Besuch des Königs stößt in der grönländischen Hauptstadt Nuuk bereits auf Zuspruch. "Es tröstet uns und gibt uns Geborgenheit, dass er kommt", sagte die Grönländerin Esther Jensen dem dänischen Fernsehen./wbj/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:02 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11:47 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:52 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen