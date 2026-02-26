Greenland CorpShs Aktie
WKN DE: 765929 / ISIN: US39530P3091
|
26.02.2026 18:07:20
Danish PM calls snap election amid Greenland momentum
Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen is hoping to seize on her popularity after having pushed back against President Donald Trump's effort to acquire Greenland.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Greenland CorpShs
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Snap Inc. (Snapchat)
|4,30
|-3,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen im Rückwärtsgang -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notieren schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.