Dank eigenen Chips: Apple fordert PC-Rivalen und Intel mit dünnem Desktop-iMac heraus - Apple-Aktie etwas fester

An der Börse liessen sich die Investoren nicht gross von den Ankündigungen von Apple beeindrucken. Der Kurs der Aktie gab in einem schwachen Umfeld am Dienstag an der NASDAQ leicht um 1,3 Prozent nach und notiert am Mittwoch zeitweise 0,19 Prozent höher bei 133,35 US-Dollar. In den vier Wochen vor dem Event hatte der Kurs aber schon um knapp 8 Prozent zugelegt.

Amit Daryanani, Analyst von Evercore, wies darauf hin, dass Apple von der aktuellen Chipkrise offenbar nicht betroffen sei. In vielen Industriebranchen sind Mikroprozessoren derzeit knapp, auch weil wichtige Produktionskapazitäten in Asien ausgefallen sind. "Das neue iPad und der iMac werden beide in der zweiten Mai-Hälfte ausgeliefert, was darauf hindeutet, dass der Halbleitermangel zumindest auf diese neuen Produkte keinen großen Einfluss hat."

Weitere Ankündigungen waren eine neue Version der Fernsehbox Apple TV mit besserer Bildqualität und einer neuen Fernbedienung - die alte wurde oft wegen eines Touch-Felds kritisiert, auf dem man sich leicht verklickte. Bei einer neuen Funktion des Apple TV demonstrierte der Konzern auch exemplarisch das Zusammenspiel seiner verschiedenen Geräte. So soll man ein iPhone nutzen können, um die Farbdarstellung auf dem Fernseher zu verbessern. Es soll genügen, das Telefon an den Bildschirm zu halten. Ein iPhone-Sensor analysiert dann das Licht und passt die Einstellungen der Box an.

Die nötige Infrastruktur dafür hat Apple bereits mit einem hauseigenen Ortungsnetzwerk, das an die App "Wo ist?" angeschlossen ist. Dabei helfen die über die Welt verstreuten Apple-Geräte, verlorene Gegenstände in ihrer Nähe zu finden. Die Kommunikation dafür laufe verschlüsselt und anonym, betont Apple. "AirTag wurde entworfen, um Gegenstände zu verfolgen, nicht Menschen." Neuere iPhones mit einem Ultrawideband-Funkchip an Bord können die mit AirTags versehenen Gegenstände besonders präzise lokalisieren.

