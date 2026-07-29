Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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29.07.2026 08:40:12

Dank Investmentsparte: Deutsche Bank erzielt überraschend Milliardengewinn

Nach Jahren der Krise legt das größte deutsche Geldhaus ein starkes Ergebnis vor. Die Deutsche Bank meldet unterm Strich einen Gewinn von mehr als 1,6 Milliarden Euro im zweiten Quartal. Konzernchef Sewing blickt nun noch optimistischer in die Zukunft und kündigt weitere Aktienrückkäufe an.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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