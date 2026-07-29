Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
29.07.2026 08:40:12
Dank Investmentsparte: Deutsche Bank erzielt überraschend Milliardengewinn
Nach Jahren der Krise legt das größte deutsche Geldhaus ein starkes Ergebnis vor. Die Deutsche Bank meldet unterm Strich einen Gewinn von mehr als 1,6 Milliarden Euro im zweiten Quartal. Konzernchef Sewing blickt nun noch optimistischer in die Zukunft und kündigt weitere Aktienrückkäufe an.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
29.07.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
29.07.26