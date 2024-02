Dank Swift und Maffay - CTS Eventim übertrifft eigene Prognosen

München (Reuters) - Der Konzertveranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim hat mit einem starken Endspurt seine Umsatz- und Gewinnprognosen im abgelaufenen Jahr deutlich übertroffen.

Der Umsatz sei um 22,5 Prozent auf den Rekordwert von 2,36 Milliarden Euro gestiegen, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sei sogar um 32 Prozent auf 501,4 Millionen Euro nach oben geschnellt, teilte CTS Eventim am Mittwoch in München mit. Anfang Oktober hatte das Unternehmen mit Verweis auf den Vorverkauf für die Tourneen von Taylor Swift und Peter Maffay einen Umsatz von mehr als zwei Milliarden Euro und ein Ebitda von mehr als 400 Millionen in Aussicht gestellt.

Vor allem das lukrative Geschäft mit Eintrittskarten für Musik- und Sportveranstaltungen brummte. Der Umsatz stieg nach dem Ende der Corona-Pandemie um fast ein Drittel, das Ebitda sogar um 47 Prozent. Als Veranstalter von Konzerten, Shows und Tourneen erwirtschaftete CTS Eventim zwar 19 Prozent mehr Umsatz, der Gewinn stagnierte aber.

CTS Eventim profitierte dabei auch vom Schiedsspruch zur gescheiterten Pkw-Maut. CTS und die österreichische Kapsch TrafficCom hatten den Zuschlag für das Mautsystem in Deutschland bekommen, das aber wegen eines Einspruchs des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) nie kam. Ein Schiedsgericht sprach den beiden Unternehmen im Sommer 243 Millionen Euro Schadenersatz zu. Bei CTS Eventim schlug sich das mit einem Sonderertrag von 37,4 Millionen Euro nieder. Ein Jahr zuvor hatte der Ticketvermarkter aber von Corona-Hilfen in ähnlicher Höhe profitiert, so dass die Ergebnisse durchaus vergleichbar seien, erklärte CTS Eventim.

