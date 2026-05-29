Danlaw Technologies India: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Danlaw Technologies India präsentierte am 28.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 19,58 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Danlaw Technologies India 13,60 INR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 800,3 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Danlaw Technologies India 623,1 Millionen INR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 47,20 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 38,85 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,62 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,18 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at