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16.11.2026 06:31:29
Danlaw Technologies India hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Danlaw Technologies India ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Danlaw Technologies India die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 16,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,29 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 655,8 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 866,6 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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