Danlaw Technologies India präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Danlaw Technologies India ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Danlaw Technologies India die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,18 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Danlaw Technologies India ein EPS von 7,13 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 737,2 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 547,7 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at