Danlaw Technologies India: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Danlaw Technologies India stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,29 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,28 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Danlaw Technologies India mit einem Umsatz von insgesamt 655,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 540,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 21,28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at