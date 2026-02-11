Danlaw Technologies India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Danlaw Technologies India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 9,21 INR, nach 9,06 INR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Danlaw Technologies India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 615,7 Millionen INR im Vergleich zu 546,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at