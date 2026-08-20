Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|
20.08.2026 13:41:01
Danone €1bn takeover of Huel approved by watchdog
French firm says the acquisition of Huel will help it grow in the nutritional sector.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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