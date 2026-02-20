Danone-Aktie dennoch im Minus: Wachstum fällt stärker aus als erwartet

Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis im vierten Quartal um 4,7 Prozent, wie das Unternehmen am Freitag in Paris mitteilte. Analysten hatten etwas weniger erwartet. Danone schaffte es damit, das 17. Quartal in Folge mit über vier Prozent zu wachsen.

2025 legte der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 4,5 Prozent auf 27,4 Milliarden Euro zu. Der operative Gewinn aus dem wiederkehrenden Geschäft stieg um drei Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Unterm Strich sank der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um 9,7 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro, aufgrund Einmalkosten für Transformationsprozesse in Europa und Indonesien. Die Dividende soll dennoch um 4,7 Prozent auf 2,25 Euro je Aktie steigen.

Neuigkeiten gab es auch zu dem Anfang des Jahres bekannt gewordenen Rückruf von Babynahrung. Derzeit seien die finanziellen Folgen nicht wesentlich, teilte Danone mit. Die Franzosen mussten ebenso wie etwa Nestlé und andere Konkurrenten Babynahrung zurückrufen, nachdem darin der giftige Stoff Cereulide gefunden wurde. Nach Abschluss der Rückrufaktion will Danone die endgültigen Folgen bewerten.

Die Danone-Aktie notiert im EURONEXT-Handel zeitweise 1 Prozent tiefer bei 73,38 Euro.

/lew/err/jha/

PARIS (dpa-AFX)