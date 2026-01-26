DANONE Aktie

DANONE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RM3A / ISIN: US23636T1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Wegen Verunreinigungen 26.01.2026 09:42:00

Danone-Aktie deutlich tiefer: Danone ruft einzelne Chargen von Babynahrung zurück

Danone-Aktie deutlich tiefer: Danone ruft einzelne Chargen von Babynahrung zurück

Danone hat den Rückruf ausgewählter Chargen seiner Säuglingsnahrung angekündigt. Der Schritt erfolge in Übereinstimmung mit den Leitlinien mehrerer Lebensmittelsicherheitsbehörden, teilte der französische Lebensmittelkonzern mit.

Der Rückruf folgt auf eine Entscheidung der Behörden in Singapur von Anfang dieser Woche, den Verkauf einer von Danone im Stadtstaat hergestellten Babynahrungsmarke wegen möglicher bakterieller Verunreinigungen zu stoppen. Die Aktien des Konzerns brachen daraufhin scharf ein.

Der Konzern erklärte, Routinekontrollen und gezielte Analysen hätten gezeigt, dass seine Produkte sicher seien und "alle geltenden Sicherheitsvorschriften vollständig erfüllen". Allerdings würden einige lokale Lebensmittelsicherheitsbehörden ihre Leitlinien derzeit anpassen.

"In diesem Zusammenhang wird Danone als verantwortungsbewusster Hersteller und zur Einhaltung der neuesten Richtlinien eine sehr begrenzte Anzahl spezifischer Chargen von Säuglingsnahrungsprodukten aus den Zielmärkten zurückziehen", teilte der Konzern mit, ohne die betroffenen Märkte zu nennen.

Danone war für eine weitere Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Die Bedenken bezüglich der Säuglingsnahrung von Danone folgen auf einen großangelegten Rückruf des Schweizer Konkurrenten Nestlé, der eigene Produkte aufgrund ähnlicher Befürchtungen hinsichtlich einer bakteriellen Kontamination zurückgezogen hatte.

Die Danone-Aktie verliert in Paris zeitweise 3,55 Prozent auf 65,14 Euro.

Von Joshua Kirby

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Danone-Aktie belastet: Chinas Maßnahme trifft EU-Milchprodukte
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor einem Jahr verdient
Danone-Aktie rutscht ab: Tief seit Anfang 2025

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu DANONE SA Sponosored American Deposit Repr 1-5 Sh

mehr Nachrichten