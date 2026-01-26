DANONE Aktie
Danone-Aktie deutlich tiefer: Danone ruft einzelne Chargen von Babynahrung zurück
Der Konzern erklärte, Routinekontrollen und gezielte Analysen hätten gezeigt, dass seine Produkte sicher seien und "alle geltenden Sicherheitsvorschriften vollständig erfüllen". Allerdings würden einige lokale Lebensmittelsicherheitsbehörden ihre Leitlinien derzeit anpassen.
"In diesem Zusammenhang wird Danone als verantwortungsbewusster Hersteller und zur Einhaltung der neuesten Richtlinien eine sehr begrenzte Anzahl spezifischer Chargen von Säuglingsnahrungsprodukten aus den Zielmärkten zurückziehen", teilte der Konzern mit, ohne die betroffenen Märkte zu nennen.
Danone war für eine weitere Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.
Die Bedenken bezüglich der Säuglingsnahrung von Danone folgen auf einen großangelegten Rückruf des Schweizer Konkurrenten Nestlé, der eigene Produkte aufgrund ähnlicher Befürchtungen hinsichtlich einer bakteriellen Kontamination zurückgezogen hatte.
Die Danone-Aktie verliert in Paris zeitweise 3,55 Prozent auf 65,14 Euro.
Von Joshua Kirby
DOW JONES
