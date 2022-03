Danone-Aktie gibt nach: Danone will Wachstum durch neue Strategie erreichen

Anlässlich des Kapitalmarkttages mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden Antoine de Saint-Affrique erklärte der französische Nahrungsmittelkonzern, dass sein neuer Strategieplan darauf abzielt, ein Modell für nachhaltiges und profitables Wachstum aufzubauen, das auf vier Säulen beruht.

Die vier Schwerpunkte des Plans sind die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit von Danone in Kernkategorien und -regionen, die selektive Ausweitung der Präsenz des Unternehmens in verschiedenen Segmenten und Regionen, die Erschließung künftiger Wachstumsmöglichkeiten und die Rotation des Portfolios.

Neben der neuen Strategie strebt Danone für die Jahre 2022, 2023 und 2024 ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum zwischen 3 und 5 Prozent an. In diesem Jahr strebt das Unternehmen eine wiederkehrende operative Marge von über 12 Prozent sowie eine höhere Produktivität als im letzten Jahr an, wobei die Inflation der Inputkosten auf der Grundlage der aktuellen makroökonomischen Annahmen im unteren bis mittleren Zehnerbereich liegen soll.

In den Jahren 2023 und 2024 sollte das wiederkehrende Betriebsergebnis schneller wachsen als der flächenbereinigte Umsatz, so Danone.

Das Unternehmen konzentriert sich auch auf eine disziplinierte Kapitalallokation, wobei die jährlichen Investitionsausgaben maximal 4,5 Prozent des Nettoumsatzes betragen sollen und die Nettoverschuldung unter dem Dreifachen des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen liegen soll. Die Dividende soll stabil bleiben oder jedes Jahr steigen, so Danone.

Danone-Aktien fallen in Pars zeitweise um 2,21 Prozent auf 46,99 Euro zurück.

