Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Vereinbarung unterzeichnet
|
23.03.2026 13:33:00
Danone-Aktie höher nach strategischer Übernahme von Huel
Es sei eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Huel unterzeichnet worden, teilte der französische Lebensmittelkonzern mit, der seine Präsenz im Wellness-Segment ausbauen möchte.
Danone stärkt den Angaben zufolge durch die trinkfertigen Getränke und Pulver von Huel seine Position im Bereich der funktionellen Ernährung. Die Direktvertriebsplattform und die Beliebtheit von Huel in den USA, Europa und Großbritannien waren laut Danone ausschlaggebende Faktoren für den Schritt.
Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht genannt.
Die Danone-Aktie gewinnt in Paris zeitweise 0,53 Prozent auf 68,86 Euro.
DOW JONES-
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|23.03.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
