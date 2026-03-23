Danone Aktie

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

Vereinbarung unterzeichnet 23.03.2026 13:33:00

Danone-Aktie höher nach strategischer Übernahme von Huel

Danone-Aktie höher nach strategischer Übernahme von Huel

Danone erwirbt das britischen Nahrungsmittelunternehmen Huel.

Es sei eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Huel unterzeichnet worden, teilte der französische Lebensmittelkonzern mit, der seine Präsenz im Wellness-Segment ausbauen möchte.

Danone stärkt den Angaben zufolge durch die trinkfertigen Getränke und Pulver von Huel seine Position im Bereich der funktionellen Ernährung. Die Direktvertriebsplattform und die Beliebtheit von Huel in den USA, Europa und Großbritannien waren laut Danone ausschlaggebende Faktoren für den Schritt.

Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht genannt.

Die Danone-Aktie gewinnt in Paris zeitweise 0,53 Prozent auf 68,86 Euro.

23.03.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
18.03.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Danone Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
