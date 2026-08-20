Danone-Aktie kaum bewegt: Freie Bahn für Huel-Übernahme

Die britische Wettbewerbsbehörde gibt Danone für die geplante Übernahme des britischen Unternehmens Huel im Volumen von 1,2 Milliarden US-Dollar grünes Licht.

Die Competition and Markets Authority CMA hatte in eine ersten Untersuchung geprüft, ob das Geschäft den Wettbewerb im Land beeinträchtigen würde, erklärte jedoch am Donnerstag, dass auf Basis der derzeit vorliegenden Informationen die Fusion freigegeben und nicht vertieft geprüft werde.

Der französische Lebensmittelkonzern Danone hatte des Jahres vereinbart, den britischen Anbieter von pflanzlichen Nahrungspulvern und Mahlzeitenersatzgetränken zu übernehmen.

In Paris geht es für die Danone-Aktie zeitweise 0,15 Prozent auf 65,58 Euro nach unten.

Von Dominic Chopping

DOW JONES