DANONE Aktie
WKN DE: A0RM3A / ISIN: US23636T1007
|Untersuchung
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20.08.2026 09:11:42
Danone-Aktie kaum bewegt: Freie Bahn für Huel-Übernahme
Die Competition and Markets Authority CMA hatte in eine ersten Untersuchung geprüft, ob das Geschäft den Wettbewerb im Land beeinträchtigen würde, erklärte jedoch am Donnerstag, dass auf Basis der derzeit vorliegenden Informationen die Fusion freigegeben und nicht vertieft geprüft werde.
Der französische Lebensmittelkonzern Danone hatte des Jahres vereinbart, den britischen Anbieter von pflanzlichen Nahrungspulvern und Mahlzeitenersatzgetränken zu übernehmen.
In Paris geht es für die Danone-Aktie zeitweise 0,15 Prozent auf 65,58 Euro nach unten.
Von Dominic Chopping
DOW JONES
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