Danone Aktie

Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Krise wird schlimmer 06.02.2026 16:19:00

Danone-Aktie schwach: Efsa-Leitlinie führt zu erweitertem Rückruf von Danone-Babynahrung

Danone-Aktie schwach: Efsa-Leitlinie führt zu erweitertem Rückruf von Danone-Babynahrung

Der Lebensmittelkonzern Danone ruft weitere Chargen der Babynahrungsmarken Aptamil und Milumil zurück.

Hintergrund sind aktualisierte Empfehlungen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) zu Grenzwerten für den Stoff Cereulid, wie das Unternehmen mitteilte. Cereulid ist laut Efsa ein von Bakterien gebildetes Gift, das 30 Minuten bis sechs Stunden nach der Einnahme plötzliche Übelkeit, Erbrechen und Magenschmerzen verursachen kann.

Eltern sollten zurückgerufene Produkte demnach auf keinen Fall weiter verwenden. Zeigen Babys nach dem Verzehr Symptome wie etwa Erbrechen oder Durchfall, raten Fachleute dringend zu einem Arztbesuch. Magen-Darm-Erkrankungen können bei Säuglingen schnell zu Komplikationen führen.

Auf den jeweiligen Markenwebsites aptaclub.de und milupa.de können Eltern anhand des Mindesthaltbarkeitsdatums überprüfen, ob ein von ihnen gekauftes Produkt betroffen ist. Wegen möglichen grenzüberschreitenden Handels erstrecke sich der Rückruf auch auf in Österreich verkaufte Chargen, so Danone . "Produkte der betroffenen Produktionschargen sollen nicht weiter gefüttert und dort zurückgegeben werden, wo diese gekauft wurden", teilte das Unternehmen mit.

Efsa hatte zuvor Leitlinien veröffentlicht

Danone reagiert auf die am Montag veröffentlichte wissenschaftliche Leitlinie der Efsa zu vorsorglichen Schwellenwerten für Cereulid in Säuglingsnahrung. Die EU-Kommission hatte die Behörde mit Sitz im italienischen Parma um eine Einschätzung gebeten, wie gefährlich Cereulid für Säuglinge ist, wie die Efsa mitteilte.

Die Behörde führte eine Risikobewertung durch und legte nun erstmals einen Sicherheitsrichtwert speziell für Babys fest. Damit sollen Behörden in der EU schneller und einheitlicher entscheiden können, wann ein Rückruf notwendig ist.

Babynahrung schon vorher zurückgerufen

Bereits vor rund einer Woche hatte Danone in Deutschland mehrere Chargen seiner Babynahrung der Marke Aptamil zurückgerufen. Damals ging es um drei Chargen. Nun sind es Dutzende, wie aus den Angaben auf den Markenwebsites hervorgeht.

Schon Anfang Januar hatte auch der Nahrungsmittelkonzern Nestlé Säuglingsnahrungsprodukte wegen desselben Toxins zurückgerufen. Betroffen waren verschiedene Pulver und Flüssigkeiten in Dosen, Schachteln und Flaschen der Marken Beba und Alfamino.

Im EURONEXT-Handel in Paris zeigt sich die Danone-Aktie zeitweise 3,12 Prozent im Minus bei 69,58 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Danone-Aktie rutscht ab: Tief seit Anfang 2025
Danone informiert über Rückruf von Babynahrung in Deutschland
Danone-Aktie deutlich tiefer: Danone ruft einzelne Chargen von Babynahrung zurück

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com,4kclip / Shutterstock.com

Nachrichten zu Danone S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Danone S.A.

mehr Analysen
06.02.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.02.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
27.01.26 Danone Buy UBS AG
26.01.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Danone S.A. 69,72 -1,36% Danone S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen