Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Krise wird schlimmer
|
06.02.2026 16:19:00
Danone-Aktie schwach: Efsa-Leitlinie führt zu erweitertem Rückruf von Danone-Babynahrung
Eltern sollten zurückgerufene Produkte demnach auf keinen Fall weiter verwenden. Zeigen Babys nach dem Verzehr Symptome wie etwa Erbrechen oder Durchfall, raten Fachleute dringend zu einem Arztbesuch. Magen-Darm-Erkrankungen können bei Säuglingen schnell zu Komplikationen führen.
Auf den jeweiligen Markenwebsites aptaclub.de und milupa.de können Eltern anhand des Mindesthaltbarkeitsdatums überprüfen, ob ein von ihnen gekauftes Produkt betroffen ist. Wegen möglichen grenzüberschreitenden Handels erstrecke sich der Rückruf auch auf in Österreich verkaufte Chargen, so Danone . "Produkte der betroffenen Produktionschargen sollen nicht weiter gefüttert und dort zurückgegeben werden, wo diese gekauft wurden", teilte das Unternehmen mit.
Efsa hatte zuvor Leitlinien veröffentlicht
Danone reagiert auf die am Montag veröffentlichte wissenschaftliche Leitlinie der Efsa zu vorsorglichen Schwellenwerten für Cereulid in Säuglingsnahrung. Die EU-Kommission hatte die Behörde mit Sitz im italienischen Parma um eine Einschätzung gebeten, wie gefährlich Cereulid für Säuglinge ist, wie die Efsa mitteilte.
Die Behörde führte eine Risikobewertung durch und legte nun erstmals einen Sicherheitsrichtwert speziell für Babys fest. Damit sollen Behörden in der EU schneller und einheitlicher entscheiden können, wann ein Rückruf notwendig ist.
Babynahrung schon vorher zurückgerufen
Bereits vor rund einer Woche hatte Danone in Deutschland mehrere Chargen seiner Babynahrung der Marke Aptamil zurückgerufen. Damals ging es um drei Chargen. Nun sind es Dutzende, wie aus den Angaben auf den Markenwebsites hervorgeht.
Schon Anfang Januar hatte auch der Nahrungsmittelkonzern Nestlé Säuglingsnahrungsprodukte wegen desselben Toxins zurückgerufen. Betroffen waren verschiedene Pulver und Flüssigkeiten in Dosen, Schachteln und Flaschen der Marken Beba und Alfamino.
Im EURONEXT-Handel in Paris zeigt sich die Danone-Aktie zeitweise 3,12 Prozent im Minus bei 69,58 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX)
|06.02.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|69,72
|-1,36%
