Danone-Aktie trotzdem in Grün: Danone verdient weniger - trotz Umsatzplus

Für 2022 soll eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie ausgeschüttet werden, ein Anstieg um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der französische Lebensmittelkonzern verzeichnete einen Nettogewinn von 959 Millionen Euro, verglichen mit 1,92 Milliarden Euro im Vorjahr. Der wiederkehrende Nettogewinn, der außergewöhnliche Posten ausschließt, belief sich auf 2,21 Milliarden Euro und lag damit um 1,9 Prozent über dem Vorjahreswert.

Die wiederkehrende operative Marge belief sich auf 12,2 Prozent, ein Rückgang um 154 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr. Grund hierfür seien vor allem die Auswirkungen der Inflation der Inputkosten ohne Berücksichtigung der Produktivität, erklärte Danone.

Beeinflusst wurde das Ergebnis Danone zufolge durch Kosten im Zusammenhang mit dem Reorganisationsplan "Local First" sowie einer Wertminderung von rund 500 Millionen Euro, die das Unternehmen auf Geschäfte in Russland vornahm.

Der Umsatz für das Gesamtjahr stieg auf vergleichbarer Basis um 7,8 Prozent auf 27,66 Milliarden Euro, mit einem Preisbeitrag von 8,7 Prozent und einem negativen Beitrag von 0,8 Prozent durch Volumen und Mix. Im vierten Quartal wuchs der Umsatz organisch um 7 Prozent.

Danone teilte zudem mit, dass die Prognose für 2023 mit den mittelfristigen Zielen eines flächenbereinigten Umsatzwachstums zwischen 3 und 5 Prozent bei einer moderaten Verbesserung der operativen Marge übereinstimmt.

An der EURONEXT in Paris steigt die Danone-Aktie am Mittwoch zeitweise um 4,80 Prozent auf 54,82 Euro.

"Das organische Wachstum ist mit einem Plus von 7 Prozent etwas höher als erwartet ausgefallen", sagte ein Händler. Die übrigen Geschäftszahlen lägen im Rahmen der Erwartungen, und das gelte auch für den Ausblick.

