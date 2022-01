Danone bestellt COO und besetzt zwei weitere Spitzenposten

Agarwal werde bereits in diesem Januar nach einer "33-jährigen internationalen Karriere als Leiter von Beschaffungs-, Produktions- und Lieferkettenfunktionen in der Konsumgüterindustrie" die Verantwortung für die Bereiche Zyklen und Beschaffung, Herstellung und Lieferung übernehmen, teilte die Danone SA mit.

Zudem bestellte der Konzern Isabelle Esser mit Wirkung ab April zum Chief Research, Innovation, Quality and Food Safety Officer. Henri Bruxelles - derzeit COO für End-to-End Design to Delivery im Unternehmen - trete ebenfalls bereits in diesem Monat den Posten als Chief Sustainability and Strategic Business Development Officer an.

Von Olivia Bugault

PARIS (Dow Jones)