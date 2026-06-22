DANONE Aktie
WKN DE: A0RM3A / ISIN: US23636T1007
|Zukauf
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22.06.2026 09:35:00
Danone stärkt seine Macht im Wachstumsmarkt Asien-Pazifik - Aktie dennoch tiefer
Danone verstärkt sich in der Region Asien-Pazifik mit der Übernahme des in Australien ansässigen Herstellers von gesunden Lebensmitteln Made Group. Die Made Group stellt proteinreiche Trinkprodukte, Joghurts und Produkte auf Kokosnussbasis her.
Der französische Lebensmittelkonzern kündigte außerdem an, im Rahmen seiner Expansion sein Joint Venture Molkereibereich mit Saputo Dairy Australia vollständig zu übernehmen. Aktuell hält Danone daran 51 Prozent.
Finanzielle Details für die Transaktionen wurden nicht bekanntgegeben.
Die Danone-Aktie gibt auf XETRA zeitweise 0,43 Prozent auf 64,76 Euro nach.
DOW JONES
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Bildquelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com
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