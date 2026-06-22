DANONE Aktie

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WKN DE: A0RM3A / ISIN: US23636T1007

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Zukauf 22.06.2026 11:13:00

Danone stärkt seine Macht im Wachstumsmarkt Asien-Pazifik - Aktie mit leichtem Plus

Danone stärkt seine Macht im Wachstumsmarkt Asien-Pazifik - Aktie mit leichtem Plus

Danone baut seine Präsenz im Asien-Pazifik-Raum weiter aus. Der französische Lebensmittelkonzern übernimmt die australische Made Group und will zudem die vollständige Kontrolle über sein Molkerei-Joint-Venture mit Saputo Dairy Australia übernehmen.

Danone verstärkt sich in der Region Asien-Pazifik mit der Übernahme des in Australien ansässigen Herstellers von gesunden Lebensmitteln Made Group. Die Made Group stellt proteinreiche Trinkprodukte, Joghurts und Produkte auf Kokosnussbasis her.

Der französische Lebensmittelkonzern kündigte außerdem an, im Rahmen seiner Expansion sein Joint Venture Molkereibereich mit Saputo Dairy Australia vollständig zu übernehmen. Aktuell hält Danone daran 51 Prozent.

Finanzielle Details für die Transaktionen wurden nicht bekanntgegeben.

Die Danone-Aktie legt auf XETRA zeitweise 0,18 Prozent auf 65,18 Euro zu.

DOW JONES

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Bildquelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com

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