Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
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22.06.2026 10:23:06
Danone to tap protein demand in Asia by buying Australia’s Made
Demand for protein has soared, driven by users of weight-loss drugs seeking to prevent muscle lossWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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