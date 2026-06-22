Danone Aktie

Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

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22.06.2026 10:23:06

Danone to tap protein demand in Asia by buying Australia’s Made

Demand for protein has soared, driven by users of weight-loss drugs seeking to prevent muscle lossWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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