Danske Andelskassers Bank AS legte Quartalsergebnis vor

Danske Andelskassers Bank AS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,30 DKK. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,300 DKK ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz lag bei 252,8 Millionen DKK – das entspricht einem Zuwachs von 5,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 240,7 Millionen DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at