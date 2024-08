Danske Andelskassers Bank AS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Danske Andelskassers Bank AS gab am 22.08.2024 die Zahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,29 DKK vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Danske Andelskassers Bank AS ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,290 DKK in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Danske Andelskassers Bank AS mit einem Umsatz von insgesamt 254,1 Millionen DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 222,0 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren, um 14,46 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at