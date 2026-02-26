Danske Andelskassers Bank AS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Danske Andelskassers Bank AS hat am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 DKK. Im Vorjahresquartal waren -0,170 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,10 Prozent auf 226,0 Millionen DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 245,9 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 1,20 DKK ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,20 DKK, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 7,98 Prozent auf 1,02 Milliarden DKK. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 941,21 Millionen DKK gelegen.

