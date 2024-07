Danske Bank AS (spons ADRs): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Danske Bank AS (spons ADRs) hat am 19.07.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,430 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Danske Bank AS (spons ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 4,76 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 21,56 Prozent verringert.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,474 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 2,01 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at