Danske Bank AS (spons ADRs): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Danske Bank AS (spons ADRs) lud am 22.07.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,137 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,245 USD je Aktie erzielt worden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,206 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 1,38 Milliarden USD gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at