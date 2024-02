Danske Bank AS (spons ADRs) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Danske Bank AS (spons ADRs) hat am 02.02.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2023 endete.

Auf der Umsatzseite standen 2,00 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,82 Milliarden USD umgesetzt.

Danske Bank AS (spons ADRs) hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 7,60 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 6,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 1,78 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 7,67 Milliarden USD, befunden.

