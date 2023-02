Danske Bank AS (spons ADRs) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Danske Bank AS (spons ADRs) hat am 02.02.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,82 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,70 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,332 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1,73 Milliarden USD erwartet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 6,53 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 6,06 Milliarden USD.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,847 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 5,88 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at