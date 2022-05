Danske Bank AS (spons ADRs): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Danske Bank AS (spons ADRs) lud am 29.04.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete.

Das EPS belief sich auf 0,227 USD gegenüber 0,285 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 1,46 Milliarden USD, gegenüber 1,76 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,63 Prozent präsentiert.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,248 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,54 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at