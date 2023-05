Danske Bank AS (spons ADRs) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Danske Bank AS (spons ADRs) hat sich am 28.04.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2023 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,444 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Danske Bank AS (spons ADRs) ein EPS von 0,227 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,99 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,437 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 1,94 Milliarden USD gesehen.

Redaktion finanzen.at