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20.07.2026 06:31:29
Danske Bank AS (spons ADRs) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Danske Bank AS (spons ADRs) lud am 17.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,59 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Danske Bank AS (spons ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,500 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Danske Bank AS (spons ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 76,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,79 Milliarden USD im Vergleich zu 6,12 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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