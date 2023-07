Danske Bank AS (spons ADRs) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Danske Bank AS (spons ADRs) stellte am 21.07.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,433 USD. Im Vorjahresviertel hatte Danske Bank AS (spons ADRs) 0,137 USD je Aktie erwirtschaftet.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,406 USD geschätzt. Der Umsatz war auf 1,91 Milliarden USD geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at