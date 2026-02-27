Danske Bank Aktie
WKN: 850857 / ISIN: DK0010274414
|
27.02.2026 06:51:13
Danske Bank cuts hundreds of jobs to add to danish layoff wave
Most of the job cuts will fall in Denmark and LithuaniaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Nachrichten zu Danske Bank A/S (Den Danske Bank)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Danske Bank A/S (Den Danske Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Danske Bank A/S (Den Danske Bank)
|43,83
|-1,26%
|Danske Bank AS (spons. ADRs)
|26,09
|-1,10%
