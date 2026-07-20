Danske Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Danske Bank präsentierte am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 7,60 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Danske Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 6,60 DKK in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 72,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 69,37 Milliarden DKK umgesetzt, gegenüber 40,30 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at