Danske Bank stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Danske Bank äußerte sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Danske Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,90 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,70 DKK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 30,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 25,90 Milliarden DKK. Im Vorjahreszeitraum waren 37,14 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 7,37 DKK je Aktie sowie einen Umsatz 14,60 Milliarden DKK prognostiziert.

Redaktion finanzen.at