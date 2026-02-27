Dantax hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Dantax äußerte sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 3,20 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dantax 3,40 DKK je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 5,0 Millionen DKK, gegenüber 6,3 Millionen DKK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,78 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at