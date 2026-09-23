Dantax legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dantax präsentierte am 22.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,30 DKK gegenüber 7,20 DKK im Vorjahresquartal.

Dantax hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,4 Millionen DKK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,7 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 25,30 DKK beziffert, während im Vorjahr 6,70 DKK je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 20,19 Prozent auf 19,73 Millionen DKK. Im Vorjahr hatte Dantax 24,72 Millionen DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at