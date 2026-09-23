|
23.09.2026 06:31:28
Dantax legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Dantax präsentierte am 22.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,30 DKK gegenüber 7,20 DKK im Vorjahresquartal.
Dantax hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,4 Millionen DKK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,7 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 25,30 DKK beziffert, während im Vorjahr 6,70 DKK je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 20,19 Prozent auf 19,73 Millionen DKK. Im Vorjahr hatte Dantax 24,72 Millionen DKK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.