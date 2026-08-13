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13.08.2026 06:31:29
DANTO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
DANTO hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -13,27 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DANTO ein EPS von 28,22 JPY in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DANTO in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,04 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,09 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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