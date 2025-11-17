DANTO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

DANTO hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 5,96 JPY gegenüber -5,300 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat DANTO im vergangenen Quartal 1,16 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DANTO 1,20 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at