DANTO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

DANTO hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7,69 JPY. Im Vorjahresquartal waren 7,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,01 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 28,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DANTO 1,41 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at