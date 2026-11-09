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09.11.2026 06:31:29
Danube Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Danube Industries hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 0,05 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Danube Industries 0,040 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Danube Industries im vergangenen Quartal 272,0 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Danube Industries 235,1 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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