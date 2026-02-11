Danube Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Danube Industries hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,05 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Danube Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Danube Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 326,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 349,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at